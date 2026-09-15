Aranan firari Kağıthane'de JASAT takibiyle yakalandı

Operasyon ve yakalama:

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen takip sonucunda, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Y.'nin İstanbul Kağıthane'de olduğu tespit edildi. JASAT ekiplerinin İstanbul'a görevlendirilmesiyle düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri, tespit ve operasyon safhasında koordineli çalışma yürüttü; yakalama işlemi güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildi. Yakalanan şahsın Gümüşhane'de kendisini kamu görevlisi ve banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçundan hükümlü olduğu kaydedildi.

Yasal süreç ve tutuklama:

H.Y. hakkında bulunan kesinleşmiş ceza nedeniyle işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilerek Bakırköy Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

JASAT ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu tür operasyonlar, bölge jandarma birimlerinin iş birliği ve bilgi paylaşımıyla yürütülüyor. Olayla ilgili soruşturma süreci ve olası başka şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor.

GÜMÜŞHANE’DE KENDİSİNİ KAMU GÖREVLİSİ VE BANKA, SİGORTA, KREDİ KURUMLARININ ÇALIŞANI OLARAK TANITMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK" SUÇUNDAN 11 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ JASAT EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU İSTANBUL’DA YAKALANDI.