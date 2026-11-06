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Aranan şahıs Milas'ta yakalanıp cezaevine gönderildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 6 ayrı suçtan toplam 9 yıl 3 ay hapis cezası ve 1.000 TL adli para cezası bulunan B.S.S. yakalandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aranan şahıs Milas'ta yakalanıp cezaevine gönderildi

operasyon ve yakalama:

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, Milas ilçesinde ikamet ettiği belirlenen B.S.S.'nin 6 ayrı suçtan hakkında toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

adli süreç ve teslim:

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili makamlara teslim edilmek üzere cezaevine sevk edildi.

Şahıs hakkında ayrıca 1.000 TL adli para cezası bulunduğu bildirildi.

MUĞLA’DA 9 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

MUĞLA’DA 9 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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