Aranan şahıs Milas'ta yakalanıp cezaevine gönderildi

operasyon ve yakalama:
Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmada, Milas ilçesinde ikamet ettiği belirlenen B.S.S.'nin 6 ayrı suçtan hakkında toplam 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
adli süreç ve teslim:
Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili makamlara teslim edilmek üzere cezaevine sevk edildi.
Şahıs hakkında ayrıca 1.000 TL adli para cezası bulunduğu bildirildi.
MUĞLA’DA 9 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
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