Operasyon ve yakalama:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen arama çalışmalarında, Nizip ilçesinde aranan şahıs tespit edildi. JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalandı.

Şüphelinin suç kayıtları:

Yakalanan şahsın, çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan ve üç ayrı dosyadan hakkında toplam 79 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelinin ismi resmi kayıtlarda Y.E.K. olarak geçti.

Adli süreç:

Yakalanan kişi sevk edildiği adli makamlarca sorgulandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Gaziantep jandarma birimleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki koordinasyon çerçevesinde yürütüldü.

GAZİANTEP'TE CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ 79 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.