Aranan şüpheli dron destekli operasyonda yakalandı: 89 suç kaydı bulundu

operasyon ve yakalanma:

İstanbul Esenyurt'ta hakkında 18 ayrı dosya bulunan ve emniyette 89 suç kaydı görülen Mert Y. (26), dron destekli, özel harekat ekiplerinin katıldığı bir operasyonla yakalandı. Olayın başlangıcı 6 Mayıs 2026 tarihinde Merkez Mahallesi'nde gerçekleşmiş; şüpheliyi iki polis memuru yakalamak isterken, yakınlarının müdahalesiyle kelepçesi açılarak kaçmıştı. Kaçışın ardından yürütülen çalışmalarda Mert Y.'nin saklandığı adres tespit edildi ve 6 Kasım tarihinde Kıraç bölgesinde planlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelinin üst aramasında bir adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi ve operasyon anları dron kamerasına kaydedildi. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu, Mert Y. adli makamlara sevk edilmek üzere yakalanıp gözaltına alındı.

kaçış anı ve yaralanan polisler:

6 Mayıs'taki ilk yakalama girişiminde, kaçmaya çalışırken yakalanan Mert Y.'nin olay yerine gelen yakınlarının polisle arbede ettiği, bu esnada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açtığı ve yakınlarının müdahalesiyle şüphelinin kelepçesinin açıldığı belirtildi. Polislerin ifadesine göre, Mert Y. olay yerinden bir motokuryenin yardımıyla uzaklaştı; kaçışta kullanılan otomobilin ise annesi adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Yaşanan arbedede iki polis memurunun yaralandığı bildirildi. Bunlardan birinin el bileğinin incindiği ve dirseğinde çatlak oluştuğu, diğerinin ise burnundan yaralandığı kaydedildi. Olayın ardından soruşturma ekipleri, kaçışta rol oynayan yakın ve diğer şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

soruşturma, suç kayıtları ve adli süreç:

Emniyetteki sorgulamada Mert Y.'nin dosyaları detaylandırıldı: 10 otodan hırsızlık, 4 oto hırsızlığı, 2 bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1 motosiklet hırsızlığı ve 1 görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 18 dosyadan arandığı belirtildi. Ayrıca emniyete çeşitli hırsızlık ve yağma gibi suçlardan toplam 89 geliş kaydı bulunduğu aktarıldı.

Mert Y.'nin daha önce hüküm giydiği suçlar kapsamında, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından oluşan toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra 6 Kasım'da adli makamlara sevk edilen Mert Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda kullanılan dron ve özel harekat desteği, aranan şüphelilerin tespit ve yakalanmasında uygulanan yöntemler arasında yer alıyor; Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer kaçış olaylarının önüne geçmek için toplumsal güvenlik ve delil bütünlüğünü koruyan taktiklerle soruşturmaların sürdürüleceğini belirtiyor.

Esenyurt’ta polisin elinden yakınlarının yardımıyla kaçan şüpheli 6 ay sonra yakalandı: 89 suç kaydı çıktı