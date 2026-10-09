Dolar 49,3367 +0,11%
Euro 55,2381 -0,05%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,50 +1,36%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 103,85 -0,41%
--°

Arapgir özlemiyle yaşayan Fethi Gemuhluoğlu gençlere miras bıraktı

Arapgir'deki anma programında Fethi Gemuhluoğlu'nun Arapgir sevgisi, fikirleri ve gençlerin yetişmesine yaptığı katkılar vurgulandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Arapgir özlemiyle yaşayan Fethi Gemuhluoğlu gençlere miras bıraktı

Arapgir özlemiyle yaşayan Fethi Gemuhluoğlu gençlere miras bıraktı

Arapgir Belediyesi ile Arapgir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programı, Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Vefatının 49. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Gemuhluoğlu’nun hayatı, fikir dünyası ve Türkiye’ye yaptığı hizmetler ele alındı. Ailesi, yazarlar ve çok sayıda seveninin katıldığı programda Arapgirliler yoğun ilgi gösterdi.

anma programı ve katılımcılar:

Programda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Gemuhluoğlu’nun İstanbul doğumlu olmasına rağmen memleketi Arapgir’e karşı derin bir sevgi ve özlem beslediğini aktardı. Bıyıklı, merhum Kamuran Sezer’in Arapgir Postası’nda yer alan röportajından şu ifadeleri paylaştı: "Bunları bana uzun uzun anlattırmanızın bir faydası yok. Arapgirliyim diyorum, kâfi değil mi? İstikbalde çocuklarım da oralı olacak".

Bıyıklı, Gemuhluoğlu’nun Arapgir özlemini anlatırken söylediği sözlerden bir alıntı daha yaparak, "Arapgir’i ne kadar özlediğimi bilemezsiniz. Yazılarım bu özlemle dolu değilse hüzünlenirim. İlk fırsatta gelecek ve candan bir merhaba diyeceğim" ifadelerini hatırlattı. Ayrıca yazarın 1946 yılında Arapgir’de 45 gün kalarak gitmediği köy bırakmadığını da dile getirdi.

fikirleri, gençlere yaklaşımı ve mirası:

Mahmut Bıyıklı, Gemuhluoğlu’nun Anadolu ve insanına duyduğu inancı vurgulayarak, onun için Anadolu tarlasının "bitmeyen Osmanlı hasadı" gibi olduğunu aktardı. Bıyıklı, Gemuhluoğlu’nun herkesi işini aşkla yapmaya çağırdığı görüşünü anlattı ve bunun Türkiye’nin geleceğine olan inancını yansıttığını söyledi.

Bıyıklı, Gemuhluoğlu’nun yaşamını genç nesillerin yetişmesine adadığını belirterek, "Binlerce gönle dokunmuş, binlerce insanın yetişmesine katkıda bulunmuş, nevi şahsına münhasır bir gönül adamıdır" dedi. Bu nedenle onun yeni nesillere tanıtılmasının, gençlerin yol ve yön belirlemeleri açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise selamlama konuşmasında Gemuhluoğlu’nun hemşerisi ve akrabası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, konuşmacı Mahmut Bıyıklı’ya teşekkür etti. Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

FETHİ GEMUHLUOĞLU ARAPGİR’DE ANILDI

FETHİ GEMUHLUOĞLU ARAPGİR’DE ANILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

edremit'te 3. festolive başladı: tatımlar, hasat ve Guinness rekoru hedefi
images

Sultangazi'de emeğin sultanları: kadın üretimi iki gün Sanat Sokağı'nda
images

Adana lezzetleri Merkez Park'ta buluştu: üç gün sürecek şölen
images

Nazilli'de Atatürk'ün gelişinin 89. yılı sümerbank mirasıyla anıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Germencik'te otobüs ve midibüs çarpıştı, ormanlığa devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Sivasspor'da Taşdemir: gençlerin zamanında bulunan golleri galibiyeti getirdi

Arama çalışmalarında yeni doğrulama: Girne'de naaşın kimliği Mustafa Demir olarak açıklandı

Milli ara sakatlıkları artırdı: Bodrum FK Sarıyer'de cevap arayacak

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da