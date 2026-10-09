Arapgir özlemiyle yaşayan Fethi Gemuhluoğlu gençlere miras bıraktı

Arapgir Belediyesi ile Arapgir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programı, Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Vefatının 49. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Gemuhluoğlu’nun hayatı, fikir dünyası ve Türkiye’ye yaptığı hizmetler ele alındı. Ailesi, yazarlar ve çok sayıda seveninin katıldığı programda Arapgirliler yoğun ilgi gösterdi.

anma programı ve katılımcılar:

Programda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Gemuhluoğlu’nun İstanbul doğumlu olmasına rağmen memleketi Arapgir’e karşı derin bir sevgi ve özlem beslediğini aktardı. Bıyıklı, merhum Kamuran Sezer’in Arapgir Postası’nda yer alan röportajından şu ifadeleri paylaştı: "Bunları bana uzun uzun anlattırmanızın bir faydası yok. Arapgirliyim diyorum, kâfi değil mi? İstikbalde çocuklarım da oralı olacak".

Bıyıklı, Gemuhluoğlu’nun Arapgir özlemini anlatırken söylediği sözlerden bir alıntı daha yaparak, "Arapgir’i ne kadar özlediğimi bilemezsiniz. Yazılarım bu özlemle dolu değilse hüzünlenirim. İlk fırsatta gelecek ve candan bir merhaba diyeceğim" ifadelerini hatırlattı. Ayrıca yazarın 1946 yılında Arapgir’de 45 gün kalarak gitmediği köy bırakmadığını da dile getirdi.

fikirleri, gençlere yaklaşımı ve mirası:

Mahmut Bıyıklı, Gemuhluoğlu’nun Anadolu ve insanına duyduğu inancı vurgulayarak, onun için Anadolu tarlasının "bitmeyen Osmanlı hasadı" gibi olduğunu aktardı. Bıyıklı, Gemuhluoğlu’nun herkesi işini aşkla yapmaya çağırdığı görüşünü anlattı ve bunun Türkiye’nin geleceğine olan inancını yansıttığını söyledi.

Bıyıklı, Gemuhluoğlu’nun yaşamını genç nesillerin yetişmesine adadığını belirterek, "Binlerce gönle dokunmuş, binlerce insanın yetişmesine katkıda bulunmuş, nevi şahsına münhasır bir gönül adamıdır" dedi. Bu nedenle onun yeni nesillere tanıtılmasının, gençlerin yol ve yön belirlemeleri açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise selamlama konuşmasında Gemuhluoğlu’nun hemşerisi ve akrabası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, konuşmacı Mahmut Bıyıklı’ya teşekkür etti. Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

FETHİ GEMUHLUOĞLU ARAPGİR’DE ANILDI