Araplı'da çobanlıktan atölyeye: ceviz bastonları siyasetçilerin ve gurbetçilerin tercihi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Beldesi’nde yaşayan Müslüm Bükücü, mesleğe dönüşen bir hobiyle hem yerel ekonomiye katkı sunuyor hem de siyaset ve gurbetçi çevrelerinin ilgisini çeken özgün bastonlar üretiyor. Sağlık sorunları nedeniyle inşaat işçiliğini bırakıp köyde hayvancılığa yönelmesiyle başlayan süreç, bugün kendi atölyesinde yıllık üretime dönüşmüş durumda.

Başlangıç ve atölye kurulumu:

35 yaşındaki usta, 2013-2014 yıllarında art arda yaşadığı rahatsızlıkların ardından köyde çobanlığa başladı. Dağda geçen boş zamanlarında hobi amaçlı oymaya yöneldiğini anlatan Bükücü, atölyesini tamamen kendi imkanlarıyla kurduğunu vurguluyor: "Atölyemi tamamen kendi imkanlarımla kurdum. Herhangi birinin yardımı olmadı."

Çoğunluğu ceviz olmak üzere köylülerin yakacak olarak sattığı ağaçları satın alıp işleyen usta, o basit malzemeyi sanatsal bir nesneye dönüştürüyor. İşleme sürecinde bilgisayar destekli ya da kurumsal eğitimlerden ziyade doğaçlama teknikler ve anlık tasarım tercihleri öne çıkıyor; "Aklıma ne düşerse onu yapıyorum" sözleri üretim yaklaşımını özetliyor.

Eserlerin dağılımı ve tanınmış alıcılar:

Bükücü’nün 13 yılı aşan üretim serüveninde, atölyeden çıkan baston sayısı yaklaşık 4 bine ulaştı. Türkiye genelinde yoğun talep alan ürünler, yurt dışından siparişlerle de karşılaşıyor. Usta, eserlerini belediyeler aracılığıyla bakanlara, milletvekillerine ve yurtdışındaki gurbetçilere ulaştırıyor. Özel tasarım hediyelik bastonlar arasında, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan gibi tanınmış isimlere gönderilen eserler de bulunuyor.

2023 yılında yaptığı başvuruyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilen Bükücü, geleneksel el sanatı sanatçısı unvanını alarak üretimini resmî bir statüyle sürdürüyor. Başvuru sürecini ve jürinin değerlendirmesini anlatırken, gerekli evrak ve numune sunumunun ardından ünvanın verildiğini belirtiyor.

Ustanın hikâyesi, kırsalda başlayan basit bir hobi ve el becerisinin, azimle ve yerel kaynakları değerlendirerek nasıl sürdürülebilir bir üretime dönüştüğünü gösteriyor. Köylünün yakacak niyetiyle sattığı ceviz ağaçları, Bükücü sayesinde hem ekonomiye hem de el sanatları mirasına katkı sağlayan değerlere dönüşüyor.

Bugün Müslüm Bükücü, atölyesinde gece gündüz çalışarak yeni tasarımlar üretmeye devam ediyor; siparişler geldiği sürece eserlerini hem yurt içi hem de yurt dışına göndermeyi sürdüreceğini söylüyor.

Yozgatlı baston ustasının el emeği eserleri, siyasetçilerin ve gurbetçilerin gözdesi oldu