Araştırmada ivme: KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi yayın ve proje hedeflerini yükseltti

KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi akademik performansını gözden geçirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2026-2027 akademik yılı Akademik Kurul Toplantısı'nda fakültenin bilimsel üretimi, akademik performansı ve gelecek dönem hedeflerini masaya yatırdı. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Dekan Prof. Dr. Tahir Kahraman ve fakülte akademisyenleri katıldı. Oturumda eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel yayınlar ve proje başvuruları ayrıntılı şekilde ele alındı.

toplantıda öne çıkan hedefler:

Toplantıda fakültenin 2027 yılı için somut hedefleri paylaşıldı. Buna göre, SCI-Expanded kapsamındaki yayın sayısının önceki yıla göre yüzde 20 artırılması ve dış kaynaklı proje başvurularının yüzde 30 yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca her anabilim dalından en az bir proje başvurusu yapılması, fakültenin proje tabanlı üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Akademik çıktıyı çoğaltma hedefleri arasında en az iki ulusal veya uluslararası ortak araştırma yürütülmesi ve öğrencilerin katılımıyla en az 10 bilimsel araştırma projesi hazırlanması da bulunuyor. Bu hedefler, hem yayın hem proje sayısını artırmayı ve genç araştırıcıları teşvik etmeyi hedefliyor.

iş birliği, disiplin ve laboratuvar kullanımı:

Rektör Kırışık, fakültelerin bilimsel performanslarının yıllık analiz edildiğini vurguladı ve KBÜ'nün araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda akademik üretkenlik ile araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kırışık, başarı için disiplinli çalışmanın yanı sıra fakülteler arası ve uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Dekan Prof. Dr. Tahir Kahraman, son 2-3 yılda fakültede kaydedilen akademik ve kurumsal gelişmeleri aktardı. Kahraman, anabilim dallarıyla ayrı ayrı toplantılar yaptıklarını ve eğitim-öğretim ile proje çalışmalarını geliştirmek için akademik kadroyla birlikte çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca Diş Hekimliği Araştırma Laboratuvarı'nın daha etkin kullanımıyla bilimsel araştırma, proje üretimi ve nitelikli yayın sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Toplantı, mevcut performansın değerlendirilmesi ve 2027 hedeflerinin somut adımlarla takip edileceğinin vurgulanmasıyla sona erdi. Akademik kurul kararları, önümüzdeki dönemde fakültenin yayın ve proje odaklı çalışmalarını yönlendirecek temel çerçeveyi oluşturuyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN 2026-2027 AKADEMİK YILI AKADEMİK KURUL TOPLANTISI’NDA, FAKÜLTENİN BİLİMSEL ÜRETİMİ, AKADEMİK PERFORMANSI VE GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.