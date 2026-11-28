Arat Dağı mevkiinde kamyona arkadan çarpma: bir kişi öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Arat Dağı mevkiinde meydana gelen kazada, 27 FJ 387 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin arkasından çarptığı 63 FK 226 plakalı kamyonla çarpışması sonucunda ağır hasar oluştu.

Kazada otomobil sürücüsü Metin Özlü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan iki kişi ciddi şekilde yaralandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Aynı araçta bulunan Mustafa Ş. ve Burak Ş.'nin baba ve oğlu olduğu öğrenildi; her iki yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılara olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, ağır yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Kazanın nedeni ve olayın tüm ayrıntıları hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsünün ismi henüz tespit edilemedi veya açıklanmadı; yetkililer olay yerinde inceleme yapmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan bu trafik kazasıyla ilgili gelişmeler ulaştıkça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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