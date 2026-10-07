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Arazide bulunan dev külah mantarı Çetmi Mahallesi'nde mahalleyi heyecanlandırdı

Konya Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'nde mantar toplayan Sadi Çetin, arazide bulduğu büyük külah mantarını kahvehaneye getirip mahalleliye gösterdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Arazide bulunan dev külah mantarı Çetmi Mahallesi'nde mahalleyi heyecanlandırdı

Beyşehir'de beklenmedik karşılaşma:

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çetmi Mahallesi'nde doğa tutkunu Sadi Çetin, son yağışların ardından arazide mantar toplarken karşılaştığı büyüklükteki mantarla şaşkınlık yaşadı. Bulduğu dev külah mantarını alıp mahalle kahvehanesine getiren Çetin, mantarı arkadaşlarına ve mahalle sakinlerine gösterdi.

Kahvehanede çevredekiler mantarı yakından inceleyip fotoğraflarken, olay kısa sürede mahallede ilgi odağı oldu. Çetin, hayatında ilk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını söyledi ve mantarın görünümünün doğada dikkat çekici olduğunu belirtti.

Külah mantarının özellikleri:

Kamuoyunda şemsiye mantarı olarak da bilinen ve bazı yörelerde dede külahı, evelek veya söbelen adlarıyla anılan külah mantarı; yağışlı ve nemli dönemlerde doğada sıkça görülebiliyor. Gençken kapalı bir külah veya yumurta görünümünde olan mantar, büyüdükçe açılarak şemsiye görünümünü alıyor ve üzerinde kahverengi pullu yapılar oluşuyor.

Uygun şartlarda oldukça büyük boyutlara ulaşabilen bu türün, bazı bölgelerde 80 santimetreye varan çaplara ulaşabildiği ifade ediliyor; Çetin'in bulduğu örnek de büyüklüğüyle dikkat çekti.

Uyarı ve bilinçli toplama:

Çetin, mantarların doğada ilgi çekici görüntüler oluşturduğunu vurgularken, her mantarın yenilebilir olmadığını özellikle belirtti. Birbirine benzeyen türler konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Çetin, türünden emin olunmayan mantarların tüketilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Mahalle sakinleri, mantarın fotoğraflarını çekip inceleyerek gün boyunca konuşulan bir konu haline getirdi; yetkililer veya uzmanlar tarafından doğrulanmadan benzer örneklerin tüketilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ARAZİDE MANTAR ARAYAN SADİ ÇETİN, KARŞILAŞTIĞI BÜYÜK MANTARLA...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ARAZİDE MANTAR ARAYAN SADİ ÇETİN, KARŞILAŞTIĞI BÜYÜK MANTARLA ŞAŞKINLIK YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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