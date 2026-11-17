Archie Brown taraftarlarla samimi buluşma gerçekleştirdi

Archie Brown, Fenerium Maraton Mağazası'nda düzenlenen imza gününde Fenerbahçeli taraftarlarla buluştu. Etkinlik saat 13.00'te başlayıp 14.30'a kadar sürdü.

genç taraftarların yoğun ilgisi:

Etkinlikte özellikle genç taraftarların yoğun ilgisi dikkat çekti. Sıralar oluşturan destekçiler oyuncuyla kısa sohbetler etti, tezahüratlarla coşkuyu artırdı ve fotoğraf çekilmek için uzun kuyruklar oluşturdular.

imza ve fotoğraf anları:

Archie Brown, taraftarların formalarını, atkılarını ve çeşitli lisanslı ürünlerini tek tek imzaladı ve çok sayıda fotoğraf isteğini karşıladı. Taraftarlar da tezahürat ve alkışlarla oyuncuya sevgilerini gösterdi.

Coşkulu ve samimi görüntülere sahne olan buluşma, sarı-lacivertli taraftarlar için unutulmaz anlar bıraktı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞARILI FUTBOLCUSU ARCHİE BROWN, FENERİUM MARATON MAĞAZASI’NDA DÜZENLENEN İMZA GÜNÜNLE TARAFTARLARLA BULUŞT