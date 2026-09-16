Dolar 48,6524 +0,02%
Euro 56,1197 +0,06%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.761,45 -0,24%
EUR/USD 1,1539 -0,02%
Brent Petrol 108,26 -0,45%
--°

Arda Güler'in frikiği ve Espi'nin son vuruşu real madrid'e galibiyeti getirdi

LaLiga 6. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in frikiği ve Carlos Espi'nin 90+1'deki golüyle Elche deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.

GİRİŞ: 16 Eylül 2026 - 00:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Arda Güler'in frikiği ve Espi'nin son vuruşu real madrid'e galibiyeti getirdi

maç özeti:

İspanya LaLiga 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'yi 3-2 mağlup etti. Hakem Jesus Gil Manzano yönetiminde geçen mücadelede milli futbolcu Arda Güler ilk 11'de yer aldı ve maçın ilk yarısında takımını öne geçiren golü kaydetti.

goller ve önemli anlar:

25. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Arda'nın şutunda top önce direğe, ardından kaleci Dituro'nun eline çarparak filelerle buluştu. Sekiz dakika sonra sağ kanattan gelişen atakta Valverde'nin pasına hareketlenen Diomande, ceza sahasına yerden bir orta yaptı; Mbappé tek vuruşla skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıda teknik direktör Mourinho, 68. dakikada Arda Güler yerine Bellingham'ı oyuna aldı. Ev sahibi ekip 71. dakikada Osorio ile farkı bire indirdi, ardından 83. dakikada Nino beraberliği sağladı. Madrid cephesinde yapılan forvet değişiklikleriyle Carlos Espi ve Endrick oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın son dakikalarında, 90+1'de Bellingham'ın sol kanattan getirdiği topu ceza sahasında Mbappé Espi'ye çıkardı; genç oyuncu boş kaleye vurarak maçın skorunu belirledi.

istatistikler ve tabloya etkisi:

Maçı bir gol bir asistle tamamlayan Mbappé, LaLiga'da 6 maçta 7. golüne ulaştı. Arda Güler ise maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrılarak ligde 5. galibiyetini aldı ve puanını 15'e yükseltti.

Elche'nin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, takım 2 puanla son sırada yer alıyor. Mourinho'nun öğrencileri bir sonraki olarak 20 Eylül Pazar günü Madrid derbisine çıkacak.

KYLİAN MBAPPE - ARDA GÜLER

KYLİAN MBAPPE - ARDA GÜLER

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konyaspor kadrosundan ev ziyareti: genç taraftara moral buluşması
images

Thomas Reis, Trabzonspor ile son görüşmeleri yapmak üzere Trabzon'a geldi
images

Göztepe'nin olimpik elçileri Mehmet Sepil'le deneyimlerini paylaştı
images

Aliağa Petkimspor, Karşıyaka önünde hazırlık sınavını kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

Güdül'de okul servislerinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi