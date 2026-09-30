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Ardahan akşamında dolu sürprizi: karayolu beyaza büründü

Ardahan'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, Ardahan-Kars karayolunu beyaza bürüdü; trafik zaman zaman yavaşladı, ulaşım etkilendi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 00:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan akşamında dolu sürprizi: karayolu beyaza büründü

dolu yağışı ve etkileri:

Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, kent merkezinde ve çevre yollarında yüzeyi beyaza dönüştürdü. Aniden bastıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek özellikle açık alanlarda ve yollarda görüş şartlarını zorlaştırdı.

Yağışın ardından gözle görülebilir ölçüde yerleri kaplayan dolu, kısa sürede dikkat çekici bir beyaz örtü oluşturdu. Bu durum, bölgedeki halk arasında anlık hazırlıksızlığa neden oldu.

ulaşımda aksamalar:

Ardahan-Kars karayolu üzerinde dolu nedeniyle yüzey kayganlaştı ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı, sürücüler tedbir almak zorunda kaldı.

Yoğun dolu ve sağanak, sürüş güvenliğini etkileyerek sürücülerin hızını düşürmesine yol açtı. Bölgedeki ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı ve yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Yetkililerce veya kurumlarca belirtilmiş yeni bir açıklama olmamakla birlikte, benzer hava koşullarında sürücülerin hızlarını azaltmaları ve dikkatli olmaları önem taşıyor. Dolu sonrası yol yüzeylerinin kaygan olabileceği unutulmamalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

ARDAHAN&#039;DADOLU YAĞIŞI SONRASI YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DADOLU YAĞIŞI SONRASI YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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