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Ardahan Üniversitesi akademik yılına terörsüz Türkiye vizyonuyla başladı

Ardahan Üniversitesi 2025-2026 akademik yılını törenle açtı; açılış dersini Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu verdi, vurgular terörsüz Türkiye ve nitelikli eğitim.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:19

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ardahan Üniversitesi akademik yılına terörsüz Türkiye vizyonuyla başladı

Ardahan Üniversitesi yeni akademik yılı törenle başlattı

Ardahan Üniversitesi (ARÜ), 2025-2026 akademik yılını düzenlenen törenle resmen açtı. Aşık Şenlik Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından açılış konuşmaları yapıldı ve ilk ders okundu.

açılış dersi: Türkiye yüzyılı ve küresel akademik vizyon:

Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu tarafından verilen açılış dersinin başlığı "Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye, Akademinin Küresel Vizyonu" idi. Erenoğlu, konuşmasında "Türkiye Yüzyılı’nı bir akademisyen ve bir yönetici olarak uzun vadeli ve kapsayıcı bir tasavvufu şeklinde okuyorum" dedi.

Erenoğlu, "Terörsüz Türkiye" ifadesini hem akademik hem de insani bir perspektifle ele aldı; herkesin yarından emin olduğu, gençlerin hayallerinin ve hedeflerinin yarıda kalmadığı bir coğrafyanın önemine vurgu yaptı. Konuşmasında, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve üretici kesimlerin güven içinde günlük hayatlarına devam edebilmesinin, akademik üretkenlik için temel koşul olduğunu belirtti.

üniversitenin hedefleri ve katılımcılar:

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu yeni akademik yılın kararlılık ve umutla başladığını ifade etti. Emiroğlu, üniversitenin Kafkasya coğrafyasında bilim, kültür ve sanat alanında bölgesel kalkınmaya katkı sunan merkezlerden biri olduğunu vurgulayarak amaçlarını; kaliteli eğitim, nitelikli bilim insanları yetiştirmek ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak şeklinde özetledi. Ayrıca gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesine önem verildiğini belirtti.

Törene Ardahan Vali vekili Mehmet Sert, Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program, açılış konuşmaları ve akademik hedeflerin paylaşılmasıyla sona erdi.

ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. RAMAZAN CÜNEYT ERENOĞLU VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ...

ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. RAMAZAN CÜNEYT ERENOĞLU VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK EMİROĞLU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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