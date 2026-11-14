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Ardahan'da galericiler için modern yerleşim süreci başladı

Ardahan'da yeni Galericiler Sitesi'ne taşınma başladı; Başkan Faruk Demir inceleyerek esnafın düzenli ve modern işyeri koşullarına kavuşmasını değerlendirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ardahan'da galericiler için modern yerleşim süreci başladı

Ardahan'da galericiler sitesine taşınma başladı

Ardahan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Galericiler Sitesinde esnafın yeni iş yerlerine taşınma süreci başladı. Proje, galerici faaliyetlerini daha düzenli ve güvenli bir alanda sürdürmeyi amaçlıyor.

Başkanın saha ziyareti:

Başkan Faruk Demir siteyi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Demir, taşınma işlemlerinin koordineli biçimde ilerlemesi ve esnafın yeni düzenlemelere hızlı adapte olabilmesi için yetkililerden bilgi aldı.

Projenin hedefleri:

Yeni sitenin faaliyete geçmesiyle birlikte galerici esnafının bir arada hizmet vermesi ve araç alım satım işlemlerinin daha düzenli bir ortamda gerçekleşmesi hedefleniyor. Proje, sektördeki dağınıklığı azaltmayı ve alım-satım sürecinde şeffaflığı artırmayı amaçlıyor.

Yerleşim alanı, şehirlerarası otobüs terminalinin yakınında ve çevre yolu üzerinde inşa edildi. Bu konum, hem ulaşım kolaylığı hem de trafiğin şehir merkezinden uzaklaştırılması bakımından önem taşıyor.

Ardahan Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, galerici esnafına daha modern, düzenli ve uygun koşullarda çalışma imkânı sunmayı hedefliyor. Taşınma sürecinin tamamlanmasıyla bölgedeki ticari hareketliliğin daha planlı hale gelmesi bekleniyor.

Taşınma aşamasında esnafın ihtiyaçlarının karşılanması ve yeni iş yerlerine adaptasyon sürecinin sorunsuz ilerlemesi için belediye yetkilileri koordinasyonu sürdürüyor.

ARDAHAN&#039;DA YAPIMI TAMAMLANAN GALERİCİLER SİTESİ&#039;NDE TAŞINMA SÜRECİ BAŞLADI. (OLGUN...

ARDAHAN'DA YAPIMI TAMAMLANAN GALERİCİLER SİTESİ'NDE TAŞINMA SÜRECİ BAŞLADI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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