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Ardahan’da gaziler günü törenlerle anıldı vefa ve minnet vurgusu yapıldı

Ardahan’da 19 Eylül Gaziler Günü, protokol, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla tören ve etkinliklerle anıldı; vefa mensajesu öne çıktı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ardahan’da gaziler günü törenlerle anıldı vefa ve minnet vurgusu yapıldı

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle anıldı

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü, kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Günün anısına düzenlenen programlarda gazilere duyulan minnet ve şükran sık sık vurgulandı.

Törenin akışı:

Gün, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, kent belleğinde gazilerin ve şehitlerin yeri, birlik ve beraberlik temaları etrafında devam etti. Etkinliklerde öğrencilerin ve vatandaşların katılımı dikkat çekti; katılımcılar, gazilere teşekkür ve sevgi gösterilerinde bulundu.

Başkan Göydemir'in mesajı:

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir konuşmasında günün anlam ve önemine değindi. Göydemir, konuşmasında şunları söyledi: ’’Gazilik; İstikbal ve mevcudiyetini Türklüğe adayarak canından vazgeçmeyi göze alanların göğsüne, tarihin taktığı görünmez şeref madalyasıdır. Gazilerimiz şanlı tarihimizin yaşayan abideleri, Türk vatanseverliğinin ve fedakarlığının ölümsüz kahramanlarıdır. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simgeleridir. Vatanımız uğruna mücadele etmiş olan tüm şehit ve gazilerimizin hatırası, milletimizin gönlünde ebediyen canlı kalacaktır. Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan, bizlere şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetidir. Bu mukaddes emaneti, hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere, gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur’’.

Konuşmada, gazilerin cumhuriyetin korunmasındaki rolleri ve toplumdaki saygın konumları üzerinde duruldu; tören boyunca vefa ve birlik mesajları öne çıktı.

Katılımcılar ve protokol:

Törene Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Tugay Komutan vekili P. Alb. Erdal Şahin, Belediye Başkan vekili Ercan Yıldırım, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Ragıp Yüceer, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, gazilere yönelik saygı ve minnet duygusunun tekrar edilmesiyle sonlandırıldı.

Ardahan&#039;da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gazilere...

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gazilere duyulan minnet ve şükranın ifade edildiği programda, kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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