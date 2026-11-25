Ardahan merkezinde kar yağışı:

Ardahan kent merkezinde gece saat 00.00’dan sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağış, kent merkezini kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Etkilenen alanlar ve zaman:

Gün içerisinde soğuk havanın etkili olduğu Ardahan’da, gece yarısından sonra başlayan yağışla birlikte cadde, sokak ve kaldırımlarda kar birikintileri oluşmaya başladı.

Vatandaşların tanıklığı:

Kar yağışının başlamasıyla kent merkezinde beyaz manzaralar ortaya çıktı ve gece saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşlar da yağışa tanıklık etti.

ARDAHAN KENT MERKEZİNDE GECE YARISINDAN SONRA KAR YAĞIŞI BAŞLADI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)