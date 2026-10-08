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Ardahan'da köy çevresinde görülen üç kurt köylüleri tedirgin etti

Ardahan'ın Hanak ilçesi Çayağzı köyü yakınlarında açlık nedeniyle yerleşim alanına inen üç kurt, geçen bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan'da köy çevresinde görülen üç kurt köylüleri tedirgin etti

görüntülerin kaydedilme anı:

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Çayağzı köyü çevresindeki arazide dolaşan üç kurt, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sonbaharın sararan tarlaları arasında ilerleyen kurtların köy çevresinde bir süre dolaştığı görülüyor.

köylülerin tepkisi ve gözlemler:

Olay, köy halkı arasında tedirginlik yarattı; kaynaklarda kurtların aç kaldığı değerlendirmesi yer aldı. Videoda hayvanların yerleşim alanına yakın bölgelerde hareket ettiği, bir süre gözlenmelerinin ardından uzaklaştıkları ve daha sonra gözden kayboldukları dikkat çekiyor.

Görüntüyü kaydeden sürücünün aktardığı bilgiler ve yerel gözlemler, olayın bölgedeki yaban hayatının yerleşimlere yaklaştığına dair bir örnek olduğunu gösteriyor. Yetkililer veya köylüler tarafından bildirilen ek bir zarar veya yaralanma bilgisi haberde yer almıyor.

ARDAHAN&#039;DA YERLEŞİM YERİNE İLERLEYEN 3 KURT, YOLDAN GEÇEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN...

ARDAHAN'DA YERLEŞİM YERİNE İLERLEYEN 3 KURT, YOLDAN GEÇEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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