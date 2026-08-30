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Ardahan'da köy yangını üç yapıyı yok etti: ahır, samanlık ve ambar küle döndü

Ardahan’ın Damal ilçesi Seyitören köyünde çıkan yangın Hünkar Alşan’a ait samanlıktan başlayıp ahır ve ambara sıçradı; yapılar kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:47

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ardahan'da köy yangını üç yapıyı yok etti: ahır, samanlık ve ambar küle döndü

Yangının çıktığı yer ve yayılışı:

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde, Hünkar Alşan’a ait samanlıkta çıkan yangın, henüz bilinmeyen nedenle kısa sürede büyüyerek yakındaki ahır ve ambara sıçradı.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ile yakın noktalardaki ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak samanlık, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

ARDAHAN’DA ÇIKAN YANGINDA AHIR, SAMANLIK VE AMBAR KÜLE DÖNDÜ.

ARDAHAN’DA ÇIKAN YANGINDA AHIR, SAMANLIK VE AMBAR KÜLE DÖNDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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