Ardahan'da öğrenci servislerinde reflektörlü yelekle tanınabilirlik ve güvenlik artırılıyor

Ardahan'da servis güvenliğine reflektörlü yelek uygulaması:

Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asim Özer öncülüğünde, öğrenci servislerinde görev yapan şoför ve rehber personele reflektörlü yelek dağıtıldı. Dağıtım, Ardahan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve Ardahan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Trafik Şube Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde gerçekleştirildi.

Uygulama, servis görevlilerinin okul ve servis çevresinde daha kolay tanınmasını sağlamayı, öğrencilerin güvenliğini desteklemeyi ve okullarda son dönemde yaşanan istenmeyen olaylara karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

uygulamanın hedefleri:

Dağıtılan reflektörlü yeleklerin taşıdığı öncelikli amaç, öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaştığında servis görevlisini hızlıca tanıyıp ona ulaşabilmesini kolaylaştırmak. Yetkililer ayrıca, görünürlüğün artmasının 'art niyetli kişiler' açısından caydırıcı bir etki yaratacağını belirtiyor.

Programa katılan yetkililer, uygulamanın yalnızca bir giysi dağıtımı olmadığını; aynı zamanda okul güvenliğine yönelik basit ama etkili bir adım olduğunu vurguladı. Bu tür tedbirlerin toplumsal algıyı güçlendirerek, olası olayların önüne geçebileceği ifade edildi.

yetkililerin değerlendirmesi:

Asim Özer, uygulamanın amacını şu sözlerle özetledi: 'Bugün rehber personel ve şoförlerimize reflektörlü yeleklerimizi dağıttık. Bu yelekleri giyen personel arkadaşlar en azından öğrenciler tarafından tanınır, bilinir. Böylece art niyetli insanların önüne geçmiş oluruz.' Özer, programın Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlendiğini ve hedeflerinin okullarda yaşanan şiddet olaylarının azalması olduğunu kaydetti.

23 Şubat İlkokulu Müdürü Gürsoy Marancı ise uygulamayı güvenlik açısından 'çok isabetli' bulduklarını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Marancı, uygulamanın güvenlik sağlama açısından olumlu katkı sunacağını söyledi.

Yetkililer, dağıtımın devamlılık kazanmasının ve benzer tedbirlerin diğer okullarda da uygulanmasının önemine dikkat çekti. Reflektörlü yelek uygulaması, görünürlük ve tanınabilirlik üzerinden servis güvenliğine pratik bir katkı olarak sunuluyor.

Programın ilerleyen dönemde nasıl yaygınlaştırılacağı ve uygulamanın etkilerinin takip edilmesi, yetkililerin önümüzdeki dönemde değerlendireceği konular arasında yer alacak.

ARDAHAN ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI İLE ARDAHAN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI ASİM ÖZER TARAFINDAN, ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE GÖREV YAPAN ŞOFÖR VE REHBER PERSONELE REFLEKTÖRLÜ YELEK DAĞITILDI.