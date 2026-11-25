Ardahan'da öğretmenler günü yemeği sonrası 91 kişi tedaviyle taburcu edildi

Ardahan Valiliği'nin açıklamasına göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programına katılan bazı kişilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü. Sağlık kuruluşlarına başvuran 91 kişi, ayakta yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

sağlık kuruluşlarındaki müdahale:

Rahatsızlanan katılımcılar, kentteki sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yapılan ilk muayene ve müdahaleler sonucu kişilerin tedavileri ayakta tamamlandı ve hastanelerden taburcu edildikleri bildirildi. Valiliğin açıklamasında tedavi süreçlerinin sağlık ekipleri tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

inceleme ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme sürüyor. Valilik, durumu takip ettiğini ve konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

ARDAHAN DEVLET HASTANESİ