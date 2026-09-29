Ardahan'da okul güvenliği protokolünde önlemler ve sorumluluklar netleşti

Ardahan il genelinde öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısı'nda, mevcut durum değerlendirilip yol haritası belirlendi.

Kapsamlı değerlendirme:

Toplantı, Vali Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında yapıldı ve 7 bakanlığın ortak imzasıyla güncellenen Okul Güvenliği Protokolü esas alınarak sürdürüldü. Görüşmelerde okul ve çevre güvenliği, trafik ve servis güvenliği, güvenlik kameralarının etkin kullanımı, okul giriş-çıkışlarının kontrollü hale getirilmesi ve okul çevresindeki risklerin giderilmesine yönelik alınan ve alınacak tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca erken uyarı ve yönlendirme sisteminin uygulanabilirliği ve izleme mekanizmaları değerlendirildi.

Yerel koordinasyon ve uygulama adımları:

Vali Yamlı, öğrencilerin eğitim süreçlerinin güvenli bir ortamda devam etmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti ve kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini vurguladı. Toplantıya; Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Jandarma Komutanı Hakan Ragıp Yüceer, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, kurum müdürleri, merkez ilkokul ve ortaokul müdürleri ile rehber öğretmenler katıldı. Katılımcılar, protokoldeki sorumluluk dağılımını netleştirip kısa ve orta vadeli uygulama adımlarını paylaştı ve izleme ile raporlama süreçlerinin düzenlenmesi kararı alındı.

Toplantı sonucunda, güvenlik önlemlerinin somut adımlarla hayata geçirilmesi ve il genelinde okulların risk yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, uygulama sürecinin takip edileceğini ve gerektiğinde ilave tedbirlerin devreye sokulacağını bildirdi.

ARDAHAN'DA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)