Ardahan'da okullarda güvenliği güçlendirecek eğitim-sağlık protokolü

Ardahan'da eğitim ve sağlık kurumları arasında kapsamlı protokol

Ardahan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü, okul güvenliğini artırmak ve öğrencilerin ruhsal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim ile koruyucu sağlık hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyonu geliştirmeyi hedefliyor.

Protokolün amaçları ve kapsamı:

Millî Eğitim Müdürü Kenan Kaya ile Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu tarafından imzalanan metin; rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, psikososyal risklerin erken tespiti, ihtiyaç duyan öğrencilerin uygun desteklere yönlendirilmesi ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin erken fark edilmesine yönelik ortak çalışmalar öngörüyor. Ayrıca şiddet, ihmal, istismar, kriz ve travma durumlarında kurumlar arası koordinasyon ve yönlendirme mekanizmalarının etkinleştirilmesi protokolün öncelikleri arasında yer alıyor.

Eğitim, farkındalık ve teknik destek çalışmaları:

Protokol kapsamında öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele, güvenli yaşam, sağlıklı beslenme, hijyen ve ilk yardım konularında eğitim ve farkındalık faaliyetleri planlanacak. Özel eğitim ve gelişimsel risk taşıyan bireylerin ailelerine bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, uygulama ve teknik destek sağlayarak çalışmaların yıllık planlar doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu olacak.

Metinde, tüm faaliyetlerde çocuğun üstün yararı, kişisel bilgilerin gizliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacağı vurgulanıyor. Üç yıl süreyle geçerli olacak protokolün öğrencilere, ailelere ve eğitim camiasına yararlı olması temenni edilirken, Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü'ne iş birliği ve katkıları için teşekkür etti.

AARDAHAN'DA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI EĞİTİM ORTAMLARI İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)