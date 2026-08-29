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Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı etkiledi, AFAD hasar tespitine başladı

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu, merkeze bağlı Güzçimen köyü başta olmak üzere yolları, tarım arazilerini ve bazı yapıları olumsuz etkiledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 22:13

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı etkiledi, AFAD hasar tespitine başladı

Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı etkiledi, AFAD hasar tespitine başladı

Ardahan'da dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun sağanak ve dolu yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı köy ve mahallelerde yağışın şiddeti sonucu ulaşım aksamaları ve maddi hasarlar kaydedildi. Özellikle kısa süreli, kuvvetli yağan yağmur su birikintileri ve akışkan taşmalarına yol açtı.

Etkiler ve yerel zararlar:

Yağışın yoğun olduğu bölgelerde rögar ve mazgalların taşmasıyla yolların bölümleri su altında kaldı; bazı ev ve iş yerlerinin girişlerinde su birikintileri oluştu. Aynı dönemde etkili olan kuvvetli rüzgâr bazı noktalarda ek olumsuzluklara neden oldu. Dolu yağışı tarım alanlarında hasara yol açtı; ekili arazilerde zarar bildirildi ve bazı ağaç dalları kırıldı. Yağışın özellikle merkeze bağlı Güzçimen köyünde artması sonucu köy içi yollar zarar gördü ve bazı kesimlerde sel oluştu.

Ekip çalışmaları ve yetkili uyarıları:

AFAD ekipleri bölgede oluşan hasarı belirlemek üzere sahada çalışma başlattı. Meteoroloji uyarıları doğrultusunda yetkililer vatandaşları, sağanak sırasında dere yatakları, su birikintilerinin bulunduğu yollar ve eğimli arazilerden uzak durmaları konusunda uyardı. Ayrıca, yağışların yeniden etkili olabileceği ihtimaline karşı korunma tedbirleri alınması ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istendi. Kent genelinde ortaya çıkan hasarın boyutu, ekiplerin sahadaki çalışmalarını tamamlamasının ardından netlik kazanacak.

ARDAHAN&#039;DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU KENTTE HASARA YOL AÇTI.

ARDAHAN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU KENTTE HASARA YOL AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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