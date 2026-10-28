Ardahan’da şerit çizgileriyle kent içi trafik düzeni güçlendirildi

Ardahan’da asfaltlanan güzergâhlarda şerit çizgileriyle düzenlemeler tamamlandı

Ardahan Belediyesi kent merkezinde sürdürülen asfalt yenileme çalışmalarının ardından, güvenlik ve konforu artırmak amacıyla yol şerit çizgileri uygulamasını tamamladı. Yapılan işaretlemelerle yollar daha düzenli ve kullanışlı bir görünüme kavuştu.

çalışmanın amaçları:

Uygulama, sürüş güvenliğini güçlendirmek ve trafik akışını daha düzenli hale getirmek için gerçekleştirildi. Çizgi uygulamalarıyla yolların görünürlüğü artırılırken, sürücüler için daha belirgin bir ulaşım güzergâhı oluşturuldu. Belediye ekipleri, yol güvenliğinin sağlanmasında yalnızca kaliteli asfaltın değil, yol işaretlemeleri ve trafik kurallarına uyumun da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

beklenen etkiler:

Çalışmayla birlikte güzergâhlarda hem görsel düzen sağlandı hem de daha güvenli bir ulaşım için önemli bir adım atıldı. Yapılan işaretlemelerin, kentsel ulaşım altyapısının iyileştirilmesinde tamamlayıcı bir rol oynadığı ve vatandaşların güvenliğini desteklediği belirtiliyor.

Belediye yetkilileri, tamamlanan uygulamanın ardından sürücü ve yayaların daha belirgin bir yönlendirmeye sahip olacağını ve kent içi trafik düzeninin uzun vadede olumlu etkileneceğini vurguladı.

ARDAHAN'DA ASFALTLANAN YOLLARA SON DOKUNUŞ, ŞERİT ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)