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Ardahan'da sezon kapanışı: Çataldere'de son bal sağımı

Ardahan'da Kafkas arısından elde edilen balın son sağımı Çataldere'de Vali Ömer Hilmi Yamlı'nın katılımıyla yapıldı; üreticiler sezon verimi ve sorunları değerlendirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ardahan'da sezon kapanışı: Çataldere'de son bal sağımı

Ardahan'da sezonun son sağımı:

Ardahan'da arıcılık sezonunun sona ermesiyle birlikte yılın son bal sağımı gerçekleştirildi. Etkinlik, merkez ilçeye bağlı Çataldere köyündeki arılıkta düzenlenen program kapsamında yapıldı ve törene Vali Ömer Hilmi Yamlı ile çok sayıda üretici katıldı.

Vali Yamlı ve beraberindeki heyet, arıcılara ait kovanları yerinde inceleyerek bal sağım sürecini takip etti, üreticilerle sohbet ederek sezonun seyri, üretimdeki gelişmeler ve sektörel sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

vali yamlı'nın değerlendirmesi:

Vali Yamlı, Kafkas arısından elde edilen balın kalite olarak hem Türkiye hem de dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurguladı. Yamlı, "Bu sezon bal hasadına beraber başlamıştık ve bugün de son bal sağımını beraber yapıyoruz. Coğrafyası zengin bitki ve çiçek çeşitliliğinin yoğun olduğu bir yerde balın da çok sağlıklı ve kaliteli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali, yapılan araştırma ve tetkiklerin kalitenin kanıtı olduğunu belirterek bu yıl ilde 160 ton bal hasadı gerçekleştiğini söyledi ve önümüzdeki yıllarda fenni çalışmalar ve diğer desteklerle üretimin artırılmasının hedeflendiğini aktardı. Ayrıca üretilen balın vatandaşların kullanımına sağlıklı şekilde sunulmasını beklediklerini ifade etti.

arı yetiştiricileri birliğinin açıklaması:

Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ise programda 2026 yılının bal sağım sezonunun bugün itibarıyla sona erdiğini bildirdi. Evliyaoğlu, ilde yaklaşık 36 bin kovan bulunduğunu ve bu yıl kovan başına ortalama verimin düşük olması nedeniyle sadece 5 kilogram alınabildiğini söyledi.

Evliyaoğlu, bu veriler ışığında il genelinde 250 tona yakın bal elde edildiğini ve 2026 veriminin 2025'e göre belirgin şekilde düşük kaldığını belirterek, "Doğa ne vermişse odur" değerlendirmesinde bulundu.

Program, Vali Yamlı'nın arıcılarla görüşmeleri ve üretim değerlendirmelerinin ardından sona erdi. Üreticiler önümüzdeki dönem için verim artışı ve kaliteyi korumaya yönelik çalışmalara odaklanmayı planladıklarını dile getirdi.

ARDAHAN’DA ARICILIK SEZONUNUN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE YILIN SON BAL SAĞIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BAL...

ARDAHAN’DA ARICILIK SEZONUNUN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE YILIN SON BAL SAĞIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BAL ÜRETİCİLERİNİN YOĞUN EMEK VERDİĞİ SEZONUN SON HASADI, VALİ ÖMER HİLMİ YAMLI’NIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN PROGRAMLA YAPILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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