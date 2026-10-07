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Ardahan'da tarlada bulunan ölü ineğin etrafında toplanan kurt sürüsünün görüntüleri

Ardahan'ın Damal ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarlada hareketsiz bulunan ineğin çevresinde toplanıp beslenen kurtlar görülüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:14

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan'da tarlada bulunan ölü ineğin etrafında toplanan kurt sürüsünün görüntüleri

Görüntülerin kaydedilme anı

Ardahan'ın Damal ilçesi Yukarı Gündeş köyü yakınlarında tarlasına traktörüyle giden bir vatandaş, tarlada hareketsiz halde yatan bir ineğin çevresinde kurtların toplandığını fark etti. Vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kayıtlarda, kurtların ineğin etrafını sarıp beslenirken zaman zaman çevreyi kontrol ettiği; traktörün sesiyle kısa süreli uzaklaşıp beklediği, ses geçince yeniden ineğin yanına gelerek beslenmeye devam ettiği görülüyor.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, kurtların görüldüğü bölgelerde vatandaşların yaban hayvanlarına yaklaşmaması ve özellikle hayvanların beslenme sırasında rahatsız edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Beklenmedik karşılaşmalarda güvenli mesafenin korunması tavsiye ediliyor.

Kayda yansıyan görüntüler, bölgedeki yaban yaşamının beslenme davranışlarına dair somut bir örnek sunuyor ve vatandaşlara temkinli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

TARLADAKİ ÖLÜ İNEĞİN BAŞINA KURTLAR ÜŞÜŞTÜ.

TARLADAKİ ÖLÜ İNEĞİN BAŞINA KURTLAR ÜŞÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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