Ardahan'da üreticilerle sahada buluşma: arıcılık, hayvancılık ve kayıt süreçleri güçlendiriliyor

Ardahan'da tarım ekipleri üreticilerle bir araya geldi

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, bölge üreticilerine arıcılık, hayvancılık uygulamaları ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Toplantı, sahada yaşanan sorunların doğrudan dinlenmesi ve üretime yönelik çözüm önerilerinin paylaşılması amacıyla düzenlendi.

Arıcılık uygulamalarında öncelikler:

Bilgilendirme sırasında arıcılığın bölge tarımındaki önemi vurgulandı. Üreticilere arıların bakım ve beslenmesi, koloni sağlığının korunması, verimliliği artıracak uygulamalar ve hastalıklarla mücadele yöntemleri hakkında pratik bilgiler verildi. Ayrıca, mevsimsel besleme planları, kovan yönetimi ve bakım zamanlamalarının verim üzerindeki etkileri tartışıldı.

Üreticilerle yapılan karşılıklı görüşmede saha tecrübeleri paylaşılarak, bölgedeki bitki örtüsü ve iklim koşullarına uygun uygulama önerileri ele alındı. Toplantı, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik yerel çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Hayvancılık ve kayıt süreçlerine ilişkin değerlendirmeler:

Hayvancılık oturumunda ise hayvan bakım ve beslenmesi, yetiştiricilikte dikkat edilmesi gereken uygulamalar ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik önlemler gündeme getirildi. Katılımcılar sahada karşılaştıkları üretim kaynaklı sorunları aktardı; ekipler bu sorunlara yönelik uygulanabilir çözüm yolları sundu.

Toplantıda ayrıca üreticilerin desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kaydı ve kayıt süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kayıtların doğru tutulmasının destek ve takip süreçleri açısından önemi üzerinde duruldu ve üreticilerin kayıt işlemlerine ilişkin soruları yanıtlandı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen bu tür saha çalışmalarının üreticilerle doğrudan iletişimi güçlendirdiğini, ihtiyaçların doğru tespit edilmesine ve tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sunduğunu belirtti. Üreticilerin geri bildirimleri doğrultusunda sonraki adımların planlanacağı ifade edildi.

Sonuç olarak, gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasının hedefi, üreticilerin arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerini daha bilinçli yürütmelerine yardımcı olmak ve ÇKS dahil kayıt ile destek süreçlerinde farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

ARDAHAN'DA ÜRETİCİLERE ARICILIK, HAYVANCILIK VE ÇKS BİLGİLENDİRMESİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)