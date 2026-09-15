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Ardahan’da yollar yenileniyor: asfalt serimi şehir genelinde sürüyor

Ardahan Belediyesi, kent genelinde yıpranan güzergâhlarda yol zeminini güçlendirerek asfalt serimine devam ediyor; hedef güvenli ve konforlu ulaşım.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ardahan’da yollar yenileniyor: asfalt serimi şehir genelinde sürüyor

Çalışmanın kapsamı:

Ardahan Belediyesi ekipleri, kent genelinde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öncelik, yıpranmış ve ulaşım açısından sorun yaratan güzergâhlara veriliyor. Çalışmaların temel amacı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaya yönelik mevcut yolların iyileştirilmesi ve vatandaşların günlük ulaşımda karşılaştığı güçlüklerin azaltılmasıdır.

Uygulama süreci:

Her çalışma öncesi yol zemini gerekli şekilde hazırlanıyor; bozuk kısımlar onarılıyor ve zemin stabilitesi sağlanıyor. Ardından asfalt serimi ve sıkıştırma işlemleri, ekiplerin koordineli çalışmasıyla titizlikle yürütülüyor. Ekipler, asfaltın dayanıklılığını artırmak için malzeme seçimi ve serim tekniklerinde teknik standartlara uygun uygulamalar gerçekleştiriyor; kalite kontrol adımlarıyla sonuçlar takip ediliyor.

Planlama ve sürdürülebilirlik:

Belediye yetkilileri, asfaltlama çalışmalarının belirlenen program dâhilinde devam edeceğini belirtiyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde yol bakım, onarım ve asfaltlama önceliklendirilerek planlanıyor. Yapılan işlerin uzun ömürlü olması için sıkıştırma ve yüzey işlemlerine önem veriliyor; böylece bakım ihtiyacının azalması ve yol ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Yetkililer, çalışmalarda vatandaşların güvenliğinin ön planda tutulduğunu vurgulayarak, programın ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini ifade etti. Halkın ulaşım şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımların düzenli olarak uygulanacağı bildirildi.

ARDAHAN BELEDİYESİNİN ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN BELEDİYESİNİN ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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