Çekmeköy liderliğinde örnek dayanışma Ardahanlı öğrencilere nefes oldu

Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin şehir içi ulaşım sorununun çözümü için Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez öncülüğünde İstanbul'da yaşayan Ardahanlı hemşehriler kısa sürede seferber oldu. Sadece 10 günde tamamlanan kampanyayla, öğrencilerin ücretsiz ulaşımında kullanılmak üzere iki minibüs satın alındı.

Kampanyanın ortaya çıkışı ve motivasyonu:

Kampanya, Ardahan Alagöz köyünde gerçekleştirilen cami açılışı sırasında başladı. Önceki dönem Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç ve iş insanı Şerif Ateş ile birlikte bölgede gözlemlenen ulaşım güçlükleri, Başkan Çerkez'i harekete geçirdi. Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun özellikle ekonomik imkânları kısıtlı öğrencilerin ücretsiz taşınabilmesi için araç ihtiyacını gündeme getirmesi, kampanyanın hızla şekillenmesini sağladı.

Başkan Çerkez kampanyanın çıkışını anlatırken öğrencilerin ağır kış koşullarında yürümek zorunda kaldıklarını vurguladı: "Ardahan’daki öğrenciler bizim çocuklarımızdır. Kış aylarında eksi 30-40 dereceyi bulan soğuklarda, üniversiteden şehir merkezine yaklaşık 8 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyorlar. Buzlanmış yollar, olumsuz hava şartları ve yabani hayvan tehlikesiyle karşı karşıyalar. Gençlerimizin bu şartlarda yürüyerek gidip gelmesine benim gönlüm razı olmadı."

İstanbul'daki destekçiler ve katkılar:

Kampanyaya kısa sürede geniş bir destek geldi. Başkan Çerkez'in çağrısına kulak veren destekçiler arasında; Prof. Dr. Esfender Korkmaz, iş insanları Celal Uygur, Şerif Ateş, Aydın Nazar, Hakan Yılmaz, Erdal Yılmaz, Göksel Irmak, Savaş Bozkurt, Engin Doğru, Serkan Kaya, Bülent Akçöltekin ve Taşkın Karakoç yer aldı. El ele verilen bu katkılar sayesinde kampanya on günde sonuçlandı ve araçlar temin edildi.

Teslim töreni ve teşekkürler:

Aracın teslimi sırasında Ardahan ARÜ Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Serkan Kaya dayanışmanın önemine dikkat çekerek katkı sağlayanlara teşekkür etti. Törende Başkan Çerkez, kampanyaya maddi ve manevi destek veren hemşehrilerine plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Satın alınan iki minibüs, Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin ücretsiz ulaşım hizmetinde kullanılacak. Bu çalışma, memleket sevgisinin pratik hizmetlere dönüştüğünde ne kadar etkili olabileceğini gösterirken, yetkililer dayanışmanın gençlerin ve memleketin geleceğine yapılan yatırıma dönüştüğünü vurguladı.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ULAŞIM SORUNUNA ÇÖZÜM OLMAK İÇİN ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ'İN ÖNCÜLÜĞÜNDE İSTANBUL'DA YAŞAYAN ARDAHANLI HEMŞEHRİLER BİR ARAYA GELDİ. YALNIZCA 10 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANAN KAMPANYAYLA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜCRETSİZ ULAŞIMINDA KULLANILMAK ÜZERE İKİ ADET MİNİBÜS SATIN ALINDI.