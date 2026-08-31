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Ardıç köyü şenliği Ayvacık'ta birlik ve hasret buluşmasına dönüştü

Samsun Ayvacık'ta düzenlenen Ardıç Köyü Şenliği, 2’nci kez yoğun katılımla gerçekleştirildi; davul zurna, yerel sanatçılar ve çocuk etkinlikleriyle birlik mesajı verildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ardıç köyü şenliği Ayvacık'ta birlik ve hasret buluşmasına dönüştü

Ardıç Mahallesi'nde şenlik coşkusu

Samsun'un Ayvacık ilçesi Ardıç Mahallesi'nde düzenlenen Ardıç Köyü Şenliği, mahalle sakinleri ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen Ardıçlıları bir araya getirdi. Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıkarken, davul zurna eşliğinde eğlenceler gün boyu sürdü.

etkinlikte neler oldu:

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen şenliğe mahallede yaşayanların yanı sıra uzaktan gelen çok sayıda davetli katıldı. Programda yerel sanatçılar sahne alırken katılımcılar davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve küçük yarışmalar düzenlendi; etkinlikler gün içinde devam ederek akşama doğru sona erdi.

organizasyonun amacı ve mesajı:

Organizasyon Başkanı İsmail Yiğit, şenliğin Ardıçlıları bir araya getirmek, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek ve bu geleneği gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Yiğit, etkinliğin 12 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Dileğimiz bizleri bir kılan bu şenliğin her yıl devam ederek bir gelenek haline gelmesidir. Bu şenlik; dostluk, kardeşlik, sevgi, paylaşma, birliktelik, özlem, gurbet ve sıla hasretinin giderildiği, geçmişimiz ile geleceğimizi harmanladığımız bir buluşmadır" dedi.

Yiğit ayrıca şunları ifade etti: "Bugün burada sadece bir şenlik için toplanmadık. Bu topraklarda hasreti dindirmek, gönülleri kavuşturmak için toplandık. Ardıç Mahallesi bizi birbirimize, geçmişimize ve bugünümüze bağlayan en güçlü zemindir." Şenlik, gün boyu süren etkinliklerin ardından katılımcıların memnun ayrılmasıyla son buldu.

SAMSUN’UN AYVACIK İLÇESİ ARDIÇ MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN ŞENLİKTE, MAHALLE SAKİNLERİ VE FARKLI...

SAMSUN’UN AYVACIK İLÇESİ ARDIÇ MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN ŞENLİKTE, MAHALLE SAKİNLERİ VE FARKLI İLLERDEN GELEN ARDIÇLILAR BİR ARAYA GELDİ. ŞENLİKTE BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA MESAJLARI VERİLİRKEN, VATANDAŞLAR DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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