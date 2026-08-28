Arguvan’da can dostlar için düzenli mama ve su seferberliği

uygulamanın kapsamı ve işleyişi:

Malatya’nın Arguvan ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına mama ve su kapları yerleştiriyor. Uygulama; parklar, yeşil alanlar ve hayvan yoğunluğunun yüksek olduğu sokakları kapsayacak şekilde planlandı.

Çalışma, özellikle hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde hayvanların suya erişiminde yaşanan sıkıntıları gidermeye odaklanıyor. Ekipler belirlenen noktalardaki kapları düzenli aralıklarla kontrol ederek eksilen mama ve suyu tamamlıyor.

belediye politikası ve sorumluluk:

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren talimatıyla yürütülen seferberlikte, ekipler yalnızca geçici bir dönem için değil, sürekli takip ilkesine göre hareket ediyor. Başkan Eren, sokak hayvanlarının düzenli beslenmesini sağladıklarını ve kapların düzenli olarak doldurulduğunu vurguladı.

Belediye yetkilileri, uygulamanın sadece mama ve su yerleştirmekten ibaret olmadığını; ihtiyaçların takip edilmesi, kapların temiz tutulması ve bölgeye göre takviye planlarının hazırlanmasının da çalışma kapsamında olduğunu belirtiyor.

toplum desteği ve duyarlılık çağrısı:

Belediye, çalışmaların kalıcı olmasını sağlamak için vatandaşları da can dostlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyor. Yetkililer, bireysel olarak yapılacak küçük katkıların bile sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Arguvan’daki uygulama, yerel yönetimin sokak hayvanlarına yönelik temel hizmet sorumluluğunu pekiştirirken, toplumda ortak bir sahiplenme bilinci oluşturmayı hedefliyor.

SOKAK HAYVANLARININ AÇ VE SUSUZ KALMAMASI AMACIYLA BELİRLENEN NOKTALARA DÜZENLİ OLARAK MAMA VE SU BIRAKILIYOR.