Kamilet Vadisi'nde aniden gelişen kurtarma

Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kamilet Deresi kıyısında, dün öğle saatlerinde dere yatağından gelen sesleri duyanlar inceleme yaptı. Yaklaşık 4 metre aşağıda mahsur kalan köpeğin arka ayakları suyun içinde, ön ayakları ise bir kayaya tutunmuş halde görüldü. Olayı fark edenler durumun acil olduğunu belirleyerek hemen müdahale planı yaptı.

Merdiven ve ip ile yapılan organizeli müdahale:

Çevredeki vatandaşlar dere yatağına merdiven uzattı. Restoran çalışanlarından bir grup, hızla harekete geçti; restoran çalışanı Şener Can merdivenle aşağı inerek köpeğe yaklaştı. Can'ın köpeğe bağladığı ip yukarıdaki vatandaşlar ve diğer restoran çalışanları tarafından çekilerek hayvanı kıyıya doğru çıkardı. Kurtarma sırasında ekipler arasında koordineli bir çalışma dikkat çekti.

Köpeğin durumu ve sonrasında yaşananlar:

Kıyıya çıkarıldığında soğuktan titrediği görülen köpek, müdahalenin ardından bir süre sonra kendine geldi. Olay yerinde bulunanların hızlı ve birlikte hareket etmesi, hayvanın yara almadan kurtulmasını sağladı. Kurtarma, bölge sakinlerinin ve işletme çalışanlarının ortak çabasıyla tamamlandı.

ARTVİN’İN ARHAVİ İLÇESİNDEKİ KAMİLET DERESİ’NE DÜŞEN KÖPEK, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR VE BİR RESTORANIN ÇALIŞANLARI TARAFINDAN KURTARILDI.