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Arı nakli yapan kamyon devrildi: iki kişi hastaneye kaldırıldı

D850-10'da arı yüklü kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilmesi sonucu N.B. (55) ve Z.B. (56) yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arı nakli yapan kamyon devrildi: iki kişi hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Malatya-Adıyaman kara yolunda saat 15.15 sıralarında arı yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D850-10 kara yolunun Adıyaman istikametinde seyir halinde olan 12 AL 655 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda savrularak devrildi.

yaralıların durumu:

Kazada sürücü N.B. (55) ile araçta yolcu olarak bulunan Z.B. (56) yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından her iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin çalışmalar yetkililerce sürdürülüyor.

MALATYA-ADIYAMAN KARA YOLUNDA ARI YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

MALATYA-ADIYAMAN KARA YOLUNDA ARI YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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