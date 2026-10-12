Arı nakli yapan kamyon devrildi: iki kişi hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Malatya-Adıyaman kara yolunda saat 15.15 sıralarında arı yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D850-10 kara yolunun Adıyaman istikametinde seyir halinde olan 12 AL 655 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda savrularak devrildi.

yaralıların durumu:

Kazada sürücü N.B. (55) ile araçta yolcu olarak bulunan Z.B. (56) yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından her iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin çalışmalar yetkililerce sürdürülüyor.

MALATYA-ADIYAMAN KARA YOLUNDA ARI YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.