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arı şahini 9 günde Rize'den Ürdün'e ulaştı

Rize'de tedavi edilip 30 Eylül'de Isırlık Tabiat Parkı'nda doğaya salınan arı şahini, çip ve uydu takibiyle 9 günde 798 kilometre katederek Ürdün'e ulaştı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 18:37

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Aslı Han

arı şahini 9 günde Rize'den Ürdün'e ulaştı

arı şahininin göç yolculuğu

Rize'de yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edilen arı şahini, rehabilitasyonun ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. 30 Eylül tarihinde, Isırlık Tabiat Parkı'nda Vali İhsan Selim Baydaş tarafından doğaya salınan kuşa uydu takibi amacıyla çip yerleştirildi ve hareketleri anbean izlenmeye başlandı.

salınma ve rehabilitasyon süreçleri:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından kuşun serbest bırakılması sağlandı. Bu adım, hem bireysel iyileşme sürecinin hem de yerel yaban hayatı yönetiminin önemini gösteriyor.

uydu ve çip takibiyle elde edilen veriler:

Takip verilerine göre arı şahini, 9 günde toplam 798 kilometre kat ederek Ürdün'e ulaştı ve en yüksek 2 bin 257 metre irtifaya çıktı. Bu veriler, kuşun göç güzergahını ve davranışlarını gerçek zamanlı izleme imkânı sunarak yaban hayatının korunması ve kuş göç hareketlerinin daha iyi anlaşılması açısından önemli bilimsel bilgi sağlıyor.

RİZE’DE YARALI HALDE BULUNAN VE TEDAVİ EDİLEREK YENİDEN DOĞAL YAŞAMINA KAVUŞAN ARI ŞAHİNİ, GÖÇ...

RİZE’DE YARALI HALDE BULUNAN VE TEDAVİ EDİLEREK YENİDEN DOĞAL YAŞAMINA KAVUŞAN ARI ŞAHİNİ, GÖÇ YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR. VALİ İHSAN SELİM BAYDAŞ TARAFINDAN 30 EYLÜL’DE ISIRLIK TABİAT PARKI’NDA DOĞAYA SALINAN VE UYDU TAKİBİ AMACIYLA ÇİP TAKILAN ARI ŞAHİNİNİN, GÖÇ GÜZERGÂHI ÜZERİNDE ÜRDÜN’E ULAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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