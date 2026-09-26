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Arı sokmasının ardından tedavi altına alınan 61 yaşındaki Ünal Türk yaşamını yitirdi

Perçem köyünde yaşayan 61 yaşındaki Ünal Türk, arı sokmasının ardından Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi görürken yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arı sokmasının ardından tedavi altına alınan 61 yaşındaki Ünal Türk yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Perçem köyünde yaşayan 61 yaşındaki Ünal Türk, arı sokmasının ardından rahatsızlandı. Aile tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne getirilen Türk, burada tedavi altına alındı.

Hastanedeki müdahale:

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ünal Türk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazenin Perçem köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Arı sokmalarında dikkat edilmesi gerekenler:

Arı sokmaları sonrasında görülen tepkiler hafif ya da ağır olabilir; özellikle yaşlılar ve alerjisi olan kişiler daha fazla risk altındadır. Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekli müdahalenin hızlıca uygulanması önem taşır.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE ARI SOKMASI SONRASINDA RAHATSIZLANAN ÜNAL TÜRK, TEDAVİ ALTINA ALINDIĞI...

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE ARI SOKMASI SONRASINDA RAHATSIZLANAN ÜNAL TÜRK, TEDAVİ ALTINA ALINDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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