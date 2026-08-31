Arı zehrinden zeytinyağına: MSKÜ gıda laboratuvarı ülke çapında hizmet veriyor

MSKÜ gıda analiz merkezi kapılarını açtı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgedeki stratejik gıda ürünlerinin kalite kontrolünden uzman yetiştirmeye kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Merkezin yürütücüsü olan Prof. Dr. Mehmet Emin, laboratuvar altyapısı ve yürütülen analizler hakkında önemli bilgiler verdi.

Hangi analizler yapılıyor:

Merkezin bünyesindeki Gıda Analiz Laboratuvarı, gıdalarda bulunan katkı maddeleri ve kalıntıların tespitinden, ürünlerin kalite analizlerine kadar kapsamlı testler gerçekleştiriyor. Prof. Dr. Mehmet Emin, laboratuvarın özellikle bölgedeki üretim yapısına göre şekillendiğini belirterek önceliğin arı ürünleri olduğunu söyledi. Laboratuvarda bal, propolis, arı sütü ve arı zehri gibi hassas analizler rutin olarak yapılmakta, aynı zamanda bölgede yoğun üretilen zeytinyağı ve diğer gıda maddeleri de detaylı şekilde incelenmektedir.

Ulusal erişim ve üretici desteği:

Prof. Dr. Mehmet Emin, merkezin sadece bölgesel değil, tüm Türkiyeden gelen taleplere de cevap verdiğini vurguladı. Talep olması durumunda bal, zeytinyağı ve diğer gıdaların analizlerinin ülke genelinden kabul edildiğini belirten Emin, bu hizmetin hem üreticilere güvenilir veri sağlamak hem de üniversitenin altyapısını halka açmak amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Merkezde yapılan analizler, üretimin izlenebilirliğini artırarak kalite standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyor. Bu tür laboratuvar hizmetleri, özellikle coğrafi olarak önemli üretim bölgelerinde ürün güvenliği ve ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip.

Eğitim ve nitelikli personel yetiştirme:

Merkezin bir diğer temel görevi ise eğitim. Prof. Dr. Mehmet Emin, öğrencilerin ve sektöre yönelik teknik personelin burada pratik eğitim alarak uzmanlaşmış eleman olarak mezun edilmeye çalışıldığını ifade etti. Bu yaklaşım, hem akademik eğitimin uygulamayla desteklenmesini sağlıyor hem de bölgedeki gıda sektörü için kalifiye iş gücü oluşturuyor.

Sonuç olarak MSKÜ Gıda Analizleri Merkezi, arı ürünlerinden zeytinyağına kadar uzanan test kapasitesi ve eğitim misyonuyla bölgeye ve ülkeye açık bir hizmet kapısı olarak öne çıkıyor.

ARI ZEHRİNDEN ZEYTİNYAĞINA MSKÜ GIDA LABORATUVARI KAPILARINI TÜM TÜRKİYE'YE AÇTI