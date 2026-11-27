Arıcak Devlet Hastanesi'nde sürdürülen eğitimler

Arıcak Devlet Hastanesi'nde Bebek Dostu Hastane çalışmaları çerçevesinde sağlık çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Eğitimlerin temel amacı anne ve bebek sağlığının korunması, emzirmenin desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması olarak belirtiliyor.

Eğitimlerin kapsamı ve beklentiler

Düzenlenen programlarla sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Hastane yetkilileri, bu eğitimlerin hizmet standartlarını yükseltmeye ve anne-bebek bakımında bütüncül bir yaklaşım sağlamaya katkıda bulunacağını vurguluyor.

Uzman katkısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cansu İrem Demirkıran, mesleki tecrübelerini ve anne-bebek sağlığına ilişkin bilgi birikimini sağlık çalışanlarıyla paylaştı. Katılımcıların edindikleri bilgilerle hastanede verilen bakımın güçlenmesi amaçlanıyor.

ARICAK’TA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EĞİTİM