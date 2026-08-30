Arıcak'ta kayalıklarda görülen korunan dağ keçileri doğal yaşamı yansıttı

Arıcak'ta kayalık alanlarda dağ keçileri görüntülendi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altında bulunan dağ keçileri kayalık bir alanda görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında görülen hayvanlar, bölge sakinlerinden Rıdvan Güler tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

görüntülerin kaydedilmesi:

Görüntülerde dağ keçilerinin bir süre kayalık zeminde gezindikleri, çevreyi inceledikleri ve daha sonra gözden kayboldukları görülüyor. Kayıtlarda hayvanların bölge içinde doğal davranış sergiledikleri; tedirginlikten uzak, kontrollü hareket ettikleri dikkat çekiyor.

doğal yaşam ve korumanın önemi:

Dağ keçilerinin bu tür gözlemleri, hem türün koruma statüsüne dikkat çekiyor hem de yerel ekosistemin sağlığına ilişkin ipuçları veriyor. Uzaktan yapılan gözlemler, hayvanların yaşam alanına müdahaleyi en aza indirerek değerli görsel kayıtlar sunuyor. Yerel halkın farkındalığı ve koruma çalışmalarının desteklenmesi türlerin izlenmesinde önemli rol oynuyor.

Görüntüler, kısa süre içinde sonlanırken bölgedeki dağ keçilerinin varlığı, doğal dengenin sürdüğüne dair somut bir kayıt niteliği taşıyor. Yetkililer ve doğa gözlemcileri, benzer kayıtların artırılması ve korunma çabalarının sürdürülmesinin önemine işaret ediyor.

ELAZIĞ’DA KORUMA ALTINDA BULUNAN DAĞ KEÇİLERİ KAYALIK BÖLGEDE GÖRÜNTÜLENDİ