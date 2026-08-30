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Arifiye'de Sakarya Nehri'nden çıkarılan ceset ailesinin kayıp başvurusundaki kişiye ait çıktı

Arifiye'de Sakarya Nehri'nde sürüklenen cesedin 41 yaşındaki Gürkan Gencer'e ait olduğu tespit edildi; cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arifiye'de Sakarya Nehri'nden çıkarılan ceset ailesinin kayıp başvurusundaki kişiye ait çıktı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Arifiye ilçesi Karaaptiler Mahallesi Gölya mevkiinde, Sakarya Nehri üzerinde suda sürüklenen bir cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları:

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ceset sudan çıkarıldı. Olay yerinde ilk incelemeler yapıldı ve gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Kimlik tespiti ve adli süreç:

Yapılan incelemelerde cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Gürkan Gencer (41)'e ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Gencer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Ailesi 2 gündür haber alamıyordu, nehirden cansız bedeni çıkartıldı

Ailesi 2 gündür haber alamıyordu, nehirden cansız bedeni çıkartıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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