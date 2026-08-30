Arifiye'de Sakarya Nehri'nden çıkarılan ceset ailesinin kayıp başvurusundaki kişiye ait çıktı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Arifiye ilçesi Karaaptiler Mahallesi Gölya mevkiinde, Sakarya Nehri üzerinde suda sürüklenen bir cesedi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları:

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ceset sudan çıkarıldı. Olay yerinde ilk incelemeler yapıldı ve gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Kimlik tespiti ve adli süreç:

Yapılan incelemelerde cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Gürkan Gencer (41)'e ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Gencer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Ailesi 2 gündür haber alamıyordu, nehirden cansız bedeni çıkartıldı