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Arılar için bilim ve üretim el ele: Siirt'te sektörün geleceği konuşuldu

3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı'nda akademisyenler ve üreticiler arı sağlığı, bal kalitesi ve sektör sorunlarını ele aldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Arılar için bilim ve üretim el ele: Siirt'te sektörün geleceği konuşuldu

siirt'te arıcılık ve arı sağlığı gündemde

Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Ulusal Siirt Arıcılık ve Arı Sağlığı Çalıştayı, akademisyenleri, arıcılık sektörü temsilcilerini ve üreticileri bir araya getirdi. Çalıştayda arıcılığın bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi, bal kalitesi ve güvenilir üretimin artırılması, arı sağlığını tehdit eden faktörlerin önlenmesi ve sektörün karşılaştığı sorunlar kapsamlı biçimde ele alındı.

çalıştayın gündemi:

Oturumlarda özellikle arı sağlığını korumaya yönelik önlemler, hastalıklarla mücadele, kaliteli bal üretimi için üretim teknikleri ve eğitim çalışmaları üzerinde duruldu. Katılımcılar, üniversite ile üreticiler arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesinin sektörde kalıcı iyileşmeler sağlayacağı görüşünde birleşti.

üretici ve akademisyen buluşması:

Arıcı Agit Bakırhan, "Öncelikle biz Siirt Üniversitemize bu çalıştayı düzenledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Belki biz arıcılık yapıyoruz ama bizi bilimle buluşturdular. Burada bilim camiasıyla birlikte bu işi şu anda yürütüyoruz. Bilgimiz artıyor, arı kalitemiz artıyor. balcılık sektöründe de en azından ürünlerimiz daha iyi nasıl üretebiliriz şeklinde bir eğitim yapıyorlar burada. çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Siirt İli Arıcılar Birliği Başkanı Faik Efe ise, "Bugün üçüncüsü düzenlediğimiz bir Siirt arıcılar çalıştayı vardır. Gerçekten bu çalıştaylar bizim için çok önemlidir. Çünkü bilimsel çalışmalar içermektedir. Ayrıca çok değerli hocalarımız bu çalıştaya katılmaktadırlar. Bu hocalarımız birazdan bize bu konuda bayağı bilgi vereceklerdir. Üreticilerimiz açısından çok önem arz etmektedir. Çünkü biz yılda bir sürü arı kaybı yaşıyoruz, hastalıklardan dolayı. iİnşallah bu çalıştay bizim için çok verimli geçecektir teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Çalıştay katılımcıları, alınan bilgilerin sahada uygulanması ve üretici eğitimlerinin sürdürülmesi durumunda hem bal kalitesinde hem de arı sağlığında somut ilerleme kaydedilebileceğini belirtti.

Arıcılığın geleceği için bilim insanları ve üreticiler Siirt&#039;te buluştu

Arıcılığın geleceği için bilim insanları ve üreticiler Siirt'te buluştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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