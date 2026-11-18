Samsun'da evden televizyon hırsızlığı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 Kasım günü saat 05.00 sıralarında bir ikametin arka kapısını kırarak içeri giren zanlının, içerideki yaklaşık 20 bin lira değerindeki televizyonu alıp kaçtığı bildirildi. Olayın ardından yapılan ihbar ve çalışmalar üzerine emniyet ekipleri soruşturma başlattı.

yakalanma ve olay yeri tespiti:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen C.M. (35)'yi, çaldığı televizyonla birlikte yakaladı. Yakalanan televizyonun ekranının kırık olduğu tespit edildi ve yapılan işlemlerin ardından cihaz müştekiye teslim edildi.

adli süreç ve suçlamalar:

Gözaltına alınan şüpheli, evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından işlem gördü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen C.M., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR EVİN ARKA KAPISINI KIRARAK YAKLAŞIK 20 BİN TL DEĞERİNDEKİ TELEVİZYONU ÇALINMASIYLA İLGİLİ C.M., POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK TUTUKLANDI.