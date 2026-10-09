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Arkadan çarpma sonrası şarampole uçan tur otobüsünde bir kişi yaşamını yitirdi

İzmir Havalimanı'ndan gelen tur otobüsü Germencik yakınlarında arkadan çarpma sonucu şarampole uçtu; kaza bir kişi öldü, yedi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arkadan çarpma sonrası şarampole uçan tur otobüsünde bir kişi yaşamını yitirdi

kaza özeti:

İzmir otobanı üzerinde, Aydın-İzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Otobüsün, İzmir Havalimanı'ndan alınan yolcuları taşıdığı; Germencik yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu şarampole uçtuğu bildirildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

İlk gelen bilgiler, kazanın arkadan çarpma sonucu meydana geldiğini gösteriyor. Çarpmanın ardından otobüs şarampole yuvarlanırken olay anına ilişkin ayrıntılar ve araçların durumu ekiplerin incelemesiyle netleştiriliyor.

müdahale ve bilanço:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yetkililerin açıklamasına göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Kaza yerinde ekiplerin çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ

TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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