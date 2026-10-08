Arkadaş kavgası kanlı bitti: Eskişehir'de bıçaklı saldırı sonrası tutuklama

Olayın gelişimi:

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta, S.S. ile M.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında M.D., arkadaşını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.S., doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve yasal süreç:

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR'DE İKİ ARKADAŞ ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA AĞIR YARALANAN ŞAHIS HASTANEDE HAYATINI KAYBEDERKEN, KAÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.