arkadaşını karın bölgesinden bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Olay, 12 Eylül günü saat 23.30 sıralarında Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran A. (18), çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara (17) ile iki kişi daha birlikte boş bir arsada alkol aldı.

Grup daha sonra Baran A.'nın bir akrabasının evine geçti. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Baran A., öne sürülen sebeplerle Kara'yı karın bölgesinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

mahallede ilk müdahale ve hastaneye kaldırılma:

Kanlar içinde yere yığılan Kara için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

yakalanma ve soruşturma:

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışmayla şüpheli Baran A.'nın saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

şüphelinin ifadesi ve tutuklama:

Emniyetteki ifadesinde Baran A.'nın, "İçki içerken bana küfür etti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Bacağından bıçaklayacaktım ancak arbede sırasında karnına isabet etti" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Baran A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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