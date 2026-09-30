arkadaşlarının bıraktığı çiçeklerle selçuk kelebekli okulunda anıldı

Okulda anma töreni:

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Selçuk Kelebekli (17) için Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'nde anma programı düzenlendi. Arkadaşları, Kelebekli'nin boş kalan sırasına fotoğrafını koyup çiçekler bıraktı.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta Ahmet Ö. yönetimindeki 01 HS 699 plakalı otomobil ile Selçuk Kelebekli'nin kullandığı 01 AZF 195 plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Ağır yaralanan Kelebekli hastaneye kaldırıldı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

Okul yetkilileri ve duygular:

Okul müdürü Hüseyin Şimşek, öğrencilerini kaybetmenin getirdiği hüznü paylaştıklarını söyledi. Eski öğretmeni Okan Arık, kazaya tesadüfen denk geldiğini belirterek, "Selçuk yerde yatıyordu. Son anına tanık oldum. Selçuk köyden geliyordu. Annesi bana hep, 'Hocam bu çocuk hayvanları çok seviyor. Bu çocukla ilgilen. Ablası okudu, doktor oldu. Biraz köye ve hayvancılığa hevesli, onu okumaya teşvik et' derdi. Üç gündür kendimi toparlayamadım. Daha önce de bir öğrencimizi kazada kaybettik. Bir daha böyle olaylarda kardeşlerimizin hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınıf arkadaşı Eren Özten ise Selçuk'u "saygılı ve sevilen bir öğrenci" olarak tanımladı ve "Onu hep iyi hatırlayacağız ve hatırasını yaşatmaya çalışacağız" dedi. Okul yönetimi ve öğretmenler, benzer trafik kazalarının önlenmesi için farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

SINIF ARKADAŞLARI SIRASINA ÇİÇEKLER BIRAKARAK DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI.