Armağan İnci Bulvarı'nda çarpışma: 12 öğrenci hafif yaralandı

Burdur'da bir öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde paniğe neden oldu ancak sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olumsuz durum büyümeden kontrol altına alındı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.00 sıralarında Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.B. idaresindeki derneğe ait öğrenci servisi ile A.T. yönetimindeki 15 BB 615 plakalı otomobilin çarpışması sonucu servis içindeki 12 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Araç sürücüleri herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldıkları ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trafik düzeni ve soruşturma:

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin açıklamayı soruşturma tamamlandığında yapacaklarını bildirdi.

BURDUR’DA ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 12 ÖĞRENCİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.