Dolar 49,8332 +0,10%
Euro 55,5970 +0,42%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.545,84 +0,27%
EUR/USD 1,1162 +0,28%
Brent Petrol 110,07 +0,60%
--°

Armağan İnci Bulvarı'nda çarpışma: 12 öğrenci hafif yaralandı

Burdur Armağan İnci Bulvarı'nda öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 öğrenci hafif yaralandı; yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 21:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Armağan İnci Bulvarı'nda çarpışma: 12 öğrenci hafif yaralandı

Armağan İnci Bulvarı'nda çarpışma: 12 öğrenci hafif yaralandı

Burdur'da bir öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde paniğe neden oldu ancak sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olumsuz durum büyümeden kontrol altına alındı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.00 sıralarında Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.B. idaresindeki derneğe ait öğrenci servisi ile A.T. yönetimindeki 15 BB 615 plakalı otomobilin çarpışması sonucu servis içindeki 12 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Araç sürücüleri herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldıkları ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trafik düzeni ve soruşturma:

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin açıklamayı soruşturma tamamlandığında yapacaklarını bildirdi.

BURDUR’DA ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 12...

BURDUR’DA ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 12 ÖĞRENCİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi
images

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi ya...
images

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı
images

Araç Belkavak'ta inşaat kazası: üzerine demir düşen işçi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

Araç Belkavak'ta inşaat kazası: üzerine demir düşen işçi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş