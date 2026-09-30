Dolar 49,0145 +0,03%
Euro 55,6803 +0,17%
Bist 12.006,76 -2,31%
Altın Gram 6.632,13 +0,69%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 98,69 +2,63%
--°

Armut ağacına tırmanan ayılar fotokapanda görüntülendi

Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü'nün yerleştirdiği fotokapanlar, armut ağacına tırmanıp düşen meyveleri yiyen iki ayının doğal görüntülerini kaydetti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Armut ağacına tırmanan ayılar fotokapanda görüntülendi

fotokapan kayıtları:

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar bölgedeki yaban hayatını kayıt altına alıyor. Bu kameralar, armut ağaçlarına tırmanan ve meyveleri toplayarak karınlarını doyuran iki ayının görüntülerini kaydetti.

ayrı ayrıntılar:

Görüntülerde iki ayı, önce ağaç dallarına çıkarak armutları topluyor, sonra yere dökülen meyveleri yiyerek besleniyor. Kaydedilen anlar, vahşi yaşamın besin bulma davranışlarına dair doğrudan bir gözlem sağlıyor.

koruma ve önlem çalışmaları:

Fotokapanlar, kaçakçılığın önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla yerleştirildi. Bu cihazlar yalnızca suç faaliyetlerini izlemekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki hayvan türlerinin doğal yaşamlarını belgeleyerek koruma çalışmalarına veri sağlıyor.

KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE İKİ AYI, ARMUT AĞACINA ÇIKARAK KARINLARINI DOYURDU. AYILARIN ARMUT...

KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE İKİ AYI, ARMUT AĞACINA ÇIKARAK KARINLARINI DOYURDU. AYILARIN ARMUT AĞACINA ÇIKTIĞI ANLAR İSE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BÖLGEYE KURULAN FOTOKAPANA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'nın tarım sahnesi yeniden canlandı: 14. fuar üreticilerle buluştu
images

Havza'da selden zarar gören üç esnaf odası için ortak hizmet binası projesi hazı...
images

çorum’da genç park için kamulaştırma tamamlanan alanlarda yıkım sürüyor
images

Çankırı ormanlarında vaşağın sessiz yürüyüşü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

mustafa dalcı: eyüpspor’u lig sonunda güvenli bir konuma taşıma hedefi

kütahya arkeoloji ve maden müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı

Akşamın sürprizi Efeler'de sağanak hazırlıksız vatandaşları etkiledi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor