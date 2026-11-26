kovalamaca ve yakalama:

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde devriye görevi yapan Yunus polislerinin dur ihtarına uymayan bir araç yaklaşık 20 dakika süren takip sonrası durduruldu. İz takip sırasında meydana gelen çarpışmalar ve manevralar nedeniyle mahalledeki çok sayıda araçta maddi hasar oluştu.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, kaçan araç Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta durduruldu ve araç içindeki üç kişi yakalandı.

şüpheliler ve ele geçirilen malzemeler:

Yakalanan şüphelilerin kimlikleri M.A., A.O.E. ve F.A. olarak bildirildi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramalarda uzun namlulu bir silah tespit edildi; ele geçirilen silahın AK-47 marka olduğu ve ayrıca birden fazla kar maskesi bulunduğu aktarıldı.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin silahlı bir eylem hazırlığında olabileceği değerlendirmesiyle hareket ederek muhtemel bir saldırının önlendiğini belirtti. Olayla ilgili inceleme ve şüphelilerin eylem amacının tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

mahalle sakinlerinin tanıklıkları:

Olayı gören mahalle sakinleri, kovalamaca sırasında bölgede yoğun bir hareketlilik ve silah sesleri duyduklarını anlattı. İsmail Can isimli görgü tanığı, 'Çok talihsiz bir olay oldu. Polisler birilerini kovalıyordu galiba. Bizim mahalleye girdiler. Gördüğünüz gibi araçlara hasar verdiler. Altı, yedi araç vardı' diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Osman Özkurt ise silah seslerini duyduğunu belirterek, 'Polis onları kovalıyordu. Sonra da burada yakaladılar. Silah seslerini duyduk biz. Üç kişiydiler. Silah gördüm ben' ifadelerini kullandı.

şüphelilerle ilgili geçmiş iddia:

Gözaltına alınan şüphelilerden 21 yaşındaki M.A.'nın birkaç gün önce trafikte yaşadığı tartışma sonrasında evinin aynı gece üç kez kurşunlandığını ve ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini iddia ettiği öğrenildi. M.A. olay sonrası yetkililerden yardım istemişti.

Emniyet yetkilileri, M.A.'nın evine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı ile son yakalamalar arasında herhangi bir bağlantının olup olmadığının henüz netleşmediğini, bağlantı tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Yakalanan şüpheliler işlemler için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Arnavutköy’de polislerin 20 dakika kovaladığı araçtan AK-47 çıktı