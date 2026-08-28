Arnavutköy'de 10 bin genç yaz spor okullarında yeteneklerini keşfetti

Yaz dönemi boyunca süren ücretsiz eğitimler tamamlandı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun katılımla sona erdi. İlçe genelindeki farklı spor tesislerinde yürütülen program kapsamında 12 branşta yaklaşık 10 bin çocuk ve genç, on hafta boyunca ücretsiz eğitim aldı. Projenin amaçları arasında çocukların yaz tatilini verimli geçirmek, spor alışkanlığı kazandırmak ve yetenek keşfini desteklemek yer aldı.

Program ve branşlar:

Eğitimler futbol, basketbol, voleybol, yüzme, karate, jimnastik, geleneksel okçuluk ve modern okçuluk gibi bireysel ve takım sporlarını kapsadı. Ayrıca kickboks, Action Team gösterileri, freestyle futbol-basketbol ve jonglörlük gösterilerine yönelik çalışmalar da yapıldı. Tüm branşlarda görev alan uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde yürütülen dersler, katılımcılara teknik ve fiziksel gelişim fırsatı sundu.

Kapanış gösterileri ve atmosfer:

On haftalık eğitimin ardından öğrenciler, Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış töreninde aileleriyle bir araya geldi. Etkinlik, protokol konuşmalarıyla başladı; ardından jimnastik gösterisiyle açılan sahne performansları karate, voleybol, futbol, basketbol, kickboks ve okçuluk gösterileriyle devam etti. Action Team, freestyle performansları ve jonglörlük de programa renk kattı. Tribünleri dolduran ailelerin izlediği gösterilerde çocuklar, yaz boyunca kazandıkları becerileri sergileme imkânı buldu.

Başkanın mesajı ve eğitim desteği duyuruları:

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu kapanışta yaptığı konuşmada, Yaz Spor Okulları'nın sadece tatili değerlendirmekten öte bir eğitim alanı olduğunu vurguladı. Candaroğlu, gençlere sporu yaşam biçimi haline getirmeleri çağrısında bulunarak, "Spor bizler için bir ayrıcalık değil, her çocuğumuzun hakkıdır" ifadesini kullandı. Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye desteği başvurularının başladığını ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği başvurularının 28 Eylül itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Eğitimlerin sonu madalya ve sertifikalarla taçlandı:

Kapanış töreninde gösterilerin ardından katılımcılara madalya ve katılım sertifikaları takdim edildi. Program, öğrenciler ve protokol üyelerinin poz verdiği toplu fotoğrafla son buldu. On hafta süren bu spor yolculuğu, yüzlerce aile için çocuklarının gelişimini yakından izleme ve destekleme fırsatı sundu; gençlerin yeni branşlarla tanışmasına ve yeteneklerini keşfetmesine katkı sağladı.

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