Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı, yollar sular altında kaldı

Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı
İstanbul'da devam eden şiddetli yağış ve fırtına, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi'nin taşmasına yol açtı. Derenin taşması sonucu bölgede bulunan yollar sular altında kaldı.
mahsur kalan araç ve yaşananlar:
Olayda bir araç suya kapılarak mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşlar ve sürücüler, yağışın ve yükselen suyun oluşturduğu koşullar nedeniyle zor anlar yaşadı.
bölgedeki etkiler ve günlük yaşam:
Yolların suyla kaplanması, yerel hareketliliği olumsuz etkiledi ve bölgedeki ulaşımda güçlükler oluştu. İstanbul genelinde devam eden yağışlı hava koşulları, yaşamı etkilemeyi sürdürüyor.
ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN ALİBEY DERESİ YAĞMUR NEDENİYLE TAŞTI. YOLLAR SU ALTINDA KALIRKEN BİR ARAÇ MAHSUR KALDI. VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.
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