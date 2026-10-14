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Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı, yollar sular altında kaldı

İstanbul'daki şiddetli yağışlar Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki Alibey Deresi'nin taşmasına neden oldu; yollar sular altında, bir araç mahsur kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı, yollar sular altında kaldı

Arnavutköy'de Alibey Deresi taştı

İstanbul'da devam eden şiddetli yağış ve fırtına, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi'nin taşmasına yol açtı. Derenin taşması sonucu bölgede bulunan yollar sular altında kaldı.

mahsur kalan araç ve yaşananlar:

Olayda bir araç suya kapılarak mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşlar ve sürücüler, yağışın ve yükselen suyun oluşturduğu koşullar nedeniyle zor anlar yaşadı.

bölgedeki etkiler ve günlük yaşam:

Yolların suyla kaplanması, yerel hareketliliği olumsuz etkiledi ve bölgedeki ulaşımda güçlükler oluştu. İstanbul genelinde devam eden yağışlı hava koşulları, yaşamı etkilemeyi sürdürüyor.

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN ALİBEY DERESİ YAĞMUR NEDENİYLE TAŞTI. YOLLAR SU ALTINDA KALIRKEN BİR ARAÇ...

ARNAVUTKÖY’DE BULUNAN ALİBEY DERESİ YAĞMUR NEDENİYLE TAŞTI. YOLLAR SU ALTINDA KALIRKEN BİR ARAÇ MAHSUR KALDI. VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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